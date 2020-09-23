Налог на недвижимость. Кому, когда и сколько платить

Имеете в собственности объекты недвижимости: одну или несколько квартир, жилой дом, дачу, гараж? Какие льготы установлены при уплате налога на это имущество, а также в каком порядке исчисляется и уплачивается налог на них? Александр Костюкевич, юрист:

С момента открытия наследства, если мы принимаем объект недвижимости, мы уже будем считаться плательщиком налога. Если мы приобретаем по договору финансовой аренды (лизинга) одноквартирные жилые дома либо квартиры, если договор предусматривает право выкупа объекта лизинга, в этом случае мы тоже будем считаться плательщиками налога на недвижимость.

А если вы строите дом и уже возведена коробка с фундаментом, стенами и крышей, то такое сооружение будет являться объектом для исчисления налога на недвижимость. А вот бесхозяйственные постройки и здания в аварийном состоянии имущественными платежами не облагаются. Александр Костюкевич:

Также не являются объектами налога на недвижимость те капитальные строения и сооружения, если они переданы по договору возмездного либо безвозмездного пользования организации. В таком случае плательщиками будут уже организации.

В ряде случаев вы можете и вовсе быть освобождены от уплаты налога. За одну квартиру в собственности платить не нужно. А если вы владелец двух и более, то вправе выбрать, к какой из них будет применена льгота. Многодетные семьи освобождаются от уплаты налога на недвижимость по всем капитальным строениям в собственности. А вот за жилой дом, даже если он один, придется платить. Льготы предусмотрены лишь для отдельных категорий граждан. Александр Костюкевич:

Пенсионеры, имеющие право на пенсию, инвалиды первой и второй группы, несовершеннолетние и недееспособные граждане. Льгота в данном случае будет распространяться только тогда, если в жилом доме не будет прописан трудоспособный член семьи.

Уплатить налог на недвижимость нужно не позднее 15 ноября текущего года. Тем, кто не заплатит вовремя или не полностью произведет уплату, грозит штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога плюс пеня за каждый день просрочки. Сумма налога зависит от оценочной стоимости вашей недвижимости и ставки, которая равняется 0,1%, для двух и более квартир – 0,2%. Александр Костюкевич:

Если у нас оценочной стоимости не имеется, то налоговый орган будет исчислять стоимость по базисным индексным ценам объектов недвижимости, которые он сам самостоятельно определяет. Зачастую оценочная стоимость более выгодна для физических лиц и, конечно, целесообразно ее заказать и в последующем уже ее индексировать.

И еще один важный момент. Александр Костюкевич:

Если мы имеем льготу по налогу на недвижимость, то эта льгота не применяется и не учитывается, если эти помещения (капитальные строения) предназначены для использования либо используются в предпринимательской деятельности.