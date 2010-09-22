Наказание за угрозу убийством в Беларуси может стать более жестким

С такой инициативой выступает Генпрокуратура. На сегодняшний день в нашей стране, не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, за такое правонарушение. Усилят правоохранители и меры по снижению семейно-бытовых преступлений.

Преступление, особенно тяжкое, как и болезнь – легче предупредить. Руководствуясь таким принципом, Генпрокуратура предлагает усмирять тех, кто раздает опасные обещания. Сейчас за угрозу убийством не предусмотрено наказания в виде лишения свободы. И если, например, человек устрашает членов своей семьи, то милиция не может поместить его за решетку. И в то время как общее количество преступлений в Беларуси снижается, то число семейно-бытовых разборок только растет. За полгода – на 6%. Причем статья 186 уголовного кодекса, которая касается угрозы убийством, используется правоохранителями крайне редко.

Александр Лашин, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

– Одним из предложений будет рассмотрение вопроса о введении в данную статью меры наказания в виде ограничения свободы и лишение свободы сроком до трех лет. Это даст возможность устанавливать меру пресечения, в том числе и в виде заключения под стражу.

В Генпрокуратуре считают, что именно превентивное возбуждение уголовных дел поможет снизить количество убийств, особенно совершенных близкими родственниками. При этом профилактикой семейных конфликтов должна заниматься не только милиция, но и еще около двух десятков других организаций. Генпрокуратура также рекомендует открыть дополнительные кризисные комнаты для круглосуточного пребывания тех, кто пострадал от домашнего насилия.

Не стоит забывать о том, что основная причина бытовых преступлений – это пьянство. Алкоголь добавляет мнимой храбрости, поэтому выпившего человека даже угроза наказания может не остановить от убийственных обещаний. Поэтому Генпрокуратура предлагает постепенно уменьшать продажи спиртного – особенно дешевого вина.

Алексей Адашкин, Андрей Зарецкий, телекомпания СТВ.