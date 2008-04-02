Наказание за трудовую эксплуатацию

МВД Беларуси выступило с инициативой внести в уголовный кодекс статью об уголовной ответственности за трудовую эксплуатацию. В нашей стране, по оценкам международных экспертов, законодательство в области противодействия торговле людьми достаточно прогрессивное и постоянно совершенствуется. 40 юридических лиц, которые занимаются легальным трудоустройством белорусов за рубежом, взяты под полный контроль государства.



Отметим, за последние семь лет сотрудники милиции ликвидировали 12 преступных организаций и 58 групп. К уголовной ответственности привлечены более 1,5 тысяч человек.