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Наказание за трудовую эксплуатацию

02 апреля 2008 07:54
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МВД Беларуси выступило с инициативой внести в уголовный кодекс статью об уголовной ответственности за трудовую эксплуатацию. В нашей стране, по оценкам международных экспертов, законодательство в области противодействия торговле людьми достаточно прогрессивное и постоянно совершенствуется. 40 юридических лиц, которые занимаются легальным трудоустройством белорусов за рубежом, взяты под полный контроль государства.

Отметим, за последние семь лет сотрудники милиции ликвидировали 12 преступных организаций и 58 групп. К уголовной ответственности привлечены более 1,5 тысяч человек.
# общество

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