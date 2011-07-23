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Наказание за ношение паранджи и никабы в общественных местах Бельгии – тюремное заключение до 7 дней и штраф в 137 евро

23 июля 2011 12:36
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Закон о запрете ношения паранджи и никаба в общественных местах вступил в силу в стране.

Бельгийские власти аргументировали принятие столь спорного закона тем, что традиционные мусульманские одежды мешают идентифицировать того, кто их носит.

Между тем, в Бельгии в парандже или никабе постоянно ходят порядка 270 женщин-мусульманок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И в ближайшее время суды, как ожидается, могут буквально засыпать исками о нарушении прав человека. Так, две мусульманки уже подали жалобы в Конституционный суд Бельгии накануне вступления в силу нового закона, требуя его аннулировать.

# общество

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