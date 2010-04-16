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Накануне стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту

16 апреля 2010 09:04
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Участвуют в соревнованиях лица до 18 лет.

100-метровую полосу преодолеть не так-то просто. По дороге к финишу — препятствие за препятствием. Пусть и не тушение пожара, но ответственность за команду огромная.

На их пути сплошные тернии. Помимо забега — штурм башни, эстафета и тушение огня. Но через такие испытания проходит дорога к звёздам.  

Игорь Варава начальник центра пропаганды и обучения при Минском городском управлении МЧС:
Победители примут участие в республиканских соревнованиях. В текущем году впервые будет проходить чемпионат мира среди юношей в России.

# общество

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