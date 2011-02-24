Накануне Дня белорусской милиции лучших белорусских сотрудников чествовали в Могилёве

Мероприятие ежегодно проходит в рамках республиканской акции «Честь и доблесть». Награды учреждены в 11 номинациях. Главную статуэтку — «Аиста», а также дипломы получили 36 заслуженных работников.

У нее, как у Достоевского: за преступление положено наказание. Начальник уголовно-исполнительной инспекции в милиции уже 16 лет. В престижном республиканском конкурсе Наталья стала лучшей в номинации «Наша честь и гордость».

Наталья Никитенко, начальник уголовно-исполнительной инспекции Фрунзенского РУВД Минска:

Высокое звание офицера — это не пафосные слова. И чем дольше я служу, тем больше это понимаю.

В службе, которая и опасна, и трудна, не обойтись без женского акцента. Однако десятерых подчиненных сотрудников сильного пола Наталья привлекает отнюдь не парфюмом.

Наталья Никитенко, начальник уголовно-исполнительной инспекции Фрунзенского РУВД Минска:

Им стыдно меня подвести. Они же мужчины.

Накануне Дня милиции в Могилёвском высшем колледже МВД награждали лучших из лучших, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Всего 11 номинаций. Главную награду, символ Родины — статуэтку «Аист», а также дипломы и цветы получили 36 заслуженных сотрудников милиции. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, представители различных структур МВД, в том числе обладатели государственных наград.

Анатолий Кулешов, министр МВД Республики Беларусь:

Сегодня мы на достигнутом не останавливаемся и делаем всё для того, чтобы планку авторитета сотрудника правопорядка поднимать всё выше и выше.

Большинство номинантов — действующие или в отставке сотрудники и военнослужащие органов внутренних дел и внутренних войск, непосредственно занятых в раскрытии и расследовании преступлений. Все они не теоретики, а практики. Не раз на личном примере доказывали себе и окружающим, что честь и доблесть — это далеко не пустые слова.

Аркадий Биченков, ветеран МВД Республики Беларусь:

Это долг присяге — честь и доблесть. Если он выполняет присягу, то он может полное право сказать: «Честь имею товарищ генерал».

К такому торжественному мероприятию тщательно готовились не только номинанты. В новом обличии предстал и сам колледж. С получением статуса высшего учебного заведения обновилась практически вся материально-техническая база. Сегодня по случаю здесь открылись новая оперативно-дежурная служба и учебно-методический кабинет, где курсанты смогут не только получить теоретические знания, но и закрепить их на практике.