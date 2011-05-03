Найти работу в Минске: в последнее время у работодателей вырос интерес к молодым специалистам

Третьекурсник Сергей Купец — будущий историк. Но он уже попробовал себя и в качестве курьера, и в сфере пиар-технологий. Ведь совмещать учебу и труд возможно и вполне оправдано. Опыт и деньги, как рассуждает молодой человек, лишними не будут.

Сергей Купец, студент Белорусского государственного университета:

Чтобы самостоятельно себя содержать, чтобы доходы были свои, чтобы контролировать финансы и в будущем определиться, чего хочешь.

Несмотря на то, что ярмарку вакансий проводили на историческом факультете БГУ, в этот день свою заинтересованность проявили студенты различных специальностей.

Почти два десятка организаций — государственные и частные — готовы предложить молодым и перспективным не только работу на лето, но и постоянное трудоустройство, с последующим распределением, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Лазовская, руководитель организационно-кадровой службы телекоммуникационной компании:

Берем молодых ребят, которые учатся на бюджетной основе и можем предложить распределение. Но для этого надо пройти практику, чтобы мы понаблюдали, посмотрели, как человек работает.

Плотный трудовой график, хороший заработок и возможности карьерного роста. Еще несколько лет назад она, как и тысячи студентов, об этом только мечтала. Юлия Потоцкая — выпускница факультета прикладной математики и информатики БГУ — сейчас молодой специалист IT-компании. К слову, эту вакансию инженера-программиста она приметила три года назад на ярмарке вакансий, учась в университете на 4-м курсе.

Юлия Потоцкая, молодой специалист IT -компании:

Работается мне очень хорошо. Я еще в университете зарекомендовала себя как потенциальный сотрудник, так как проработала в фирме около года



В последнее время, как отмечают кадровые агентства, интерес у работодателей к новоиспеченным специалистам значительно вырос. Все чаще предлагают удобный для студентов рабочий график и щедрые гонорары.

Ольга Рудь, сотрудник центра по трудоустройству:

Молодежь пока не особо требовательна в плане заработной платы и у них меньше опыта. Но молодежь более активна, стремится работать и узнавать что-то новое. Работодатель понимает, что он может взять человека с нуля и подготовить нужного ему специалиста, чем брать того, которого нужно будет переучивать.

Создавать среду, благоприятную для профессионального роста молодежи планируют в вузах и далее. Студенческие бизнес-инкубаторы, холдинги и учебно-научно-производственные центры — ближайшая перспектива. Все для того, чтобы практическая подготовка студентов была близка к производственной деятельности.