Найти папараць-кветку теперь сможет каждый минчанин

Столичные архитекторы решили воплотить заветный атрибут праздника Ивана Купала в уникальном фонтане. Водяные струи гранитного сооружения поднимутся на рекордную для Минска высоту – 10 метров. Причем, меняя конфигурации то на листья папоротника, то на лепестки хризантемы. Украсит фонтан цветовое и музыкальное оформление. Новый строительный объект появиться уже в этом году на берегу реки Свислочь. Подойти поближе к водомету минчане смогут по ступеням амфитеатра - его строительство также в планах проектировщиков.