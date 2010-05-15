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Найдены виновные в установке знака «RepubliK of Belarus»

15 мая 2010 12:45
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Ошибки бывают разные. Но та, которую можно было обнаружить, при въезде в Беларусь по московской трассе, – особенная. Информационный щит с названием нашей страны в английском варианте был написан с ошибкой.

Некоторые интернет-источники поспешили приписать неграмотность белорусским дорожникам. Но те уже устали оправдываться и объяснять причину ее появления. Осенью прошлого года россияне, проводя ремонт дороги, снесли тракторами все дорожные указатели и свои и чужие. Правда, надо отдать должное,  их оперативно восстановили. Но, наверно в спешке не очень задумывались об орфографии.        

Владислав Барковский, начальник филиала дорожно-эксплуатационного управления №7 РУП «БелАвтоСтрада»:
Видимо, россияне вместе со свои знаком «Россия» поменяли наш знак «Республика Беларусь».  

# общество # Фотофакт

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