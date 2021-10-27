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«Найдены российским поисковым отрядом». В Плещеницах захоронили останки красноармейца

27 октября 2021 07:36
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Новости Беларуси. Возвращение домой спустя долгие годы. В Плещеницах в братской могиле захоронили останки красноармейца Владимира Стаховича, погибшего в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Найдены российским поисковым отрядом». В Плещеницах захоронили останки красноармейца-1

Во время траурного митинга российский поисковый отряд «Единство» передал медальон и саперную лопату родственникам солдата. В завершении церемонии офицеры и все присутствующие возложили цветы и почтили память военнослужащего минутой молчания.  

«Найдены российским поисковым отрядом». В Плещеницах захоронили останки красноармейца-4

Андрей Бурдыко, заместитель министра обороны по тылу – начальник тыла Вооруженных Сил Беларуси:
Останки были найдены российским поисковым отрядом. Так как Владимир Семенович житель деревни Соколы, а это Плещеницкий район был в свое время, было принято решение захоронения его на братском кладбище в городском поселке Плещеницы, где ему будут постоянно отдаваться почести и 9 Мая, и в другие торжественные дни, когда мы будем поминать наших отцов, дедов, прадедов, которые сложили головы за эту Победу.  

«Найдены российским поисковым отрядом». В Плещеницах захоронили останки красноармейца-7

Останки героя Великой Отечественной войны были найдены поисковиками в далекой Карелии. К слову, в 2020 году наши бойцы вернули из небытия тысячу имен солдат и офицеров Красной армии, и меньше их не становится, ведь потери были колоссальными.  

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Бурдыко # Владимир Стахович # Фотофакт

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