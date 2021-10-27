«Найдены российским поисковым отрядом». В Плещеницах захоронили останки красноармейца

Андрей Бурдыко, заместитель министра обороны по тылу – начальник тыла Вооруженных Сил Беларуси:

Останки были найдены российским поисковым отрядом. Так как Владимир Семенович – житель деревни Соколы, а это Плещеницкий район был в свое время, было принято решение захоронения его на братском кладбище в городском поселке Плещеницы, где ему будут постоянно отдаваться почести и 9 Мая, и в другие торжественные дни, когда мы будем поминать наших отцов, дедов, прадедов, которые сложили головы за эту Победу.