«Найдены российским поисковым отрядом». В Плещеницах захоронили останки красноармейца

Новости Беларуси. Возвращение домой спустя долгие годы. В Плещеницах в братской могиле захоронили останки красноармейца Владимира Стаховича, погибшего в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Возвращение домой спустя долгие годы. В Плещеницах в братской могиле захоронили останки красноармейца Владимира Стаховича, погибшего в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время траурного митинга российский поисковый отряд «Единство» передал медальон и саперную лопату родственникам солдата. В завершении церемонии офицеры и все присутствующие возложили цветы и почтили память военнослужащего минутой молчания.
Андрей Бурдыко, заместитель министра обороны по тылу – начальник тыла Вооруженных Сил Беларуси:
Останки были найдены российским поисковым отрядом. Так как Владимир Семенович – житель деревни Соколы, а это Плещеницкий район был в свое время, было принято решение захоронения его на братском кладбище в городском поселке Плещеницы, где ему будут постоянно отдаваться почести и 9 Мая, и в другие торжественные дни, когда мы будем поминать наших отцов, дедов, прадедов, которые сложили головы за эту Победу.
Останки героя Великой Отечественной войны были найдены поисковиками в далекой Карелии. К слову, в 2020 году наши бойцы вернули из небытия тысячу имен солдат и офицеров Красной армии, и меньше их не становится, ведь потери были колоссальными.