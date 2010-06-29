Найдены останки погибших во время Отечественной войны 1812 года солдат

Их нашли в деревне Островно Бешенковичского района.

Сейчас они находятся в Витебском Свято-Воскресенском храме. По ним ежедневно служат панихиды и литии. Из города над Двиной останки будут доставлены в храм-памятник в Минске.

Дмитрий Савич, священнослужитель Свято-Воскресенского храма г. Витебска:



Многие полчища наших иноплеменников проходили через нашу землю. В том числе Витебщина была полем битвы войны 1812 года, одна из наиболее значимых битв прошла неподалеку от Витебска в деревне Островно, где и были найдены останки вот этих воинов, которые в данный момент находятся в храме.