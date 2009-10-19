Найдена неизвестная картина Лермонтова

Автор находки, лермонтовед из Петербурга Александр Князев утверждает, что в домашней коллекции певца Мариинского театра Константина Плужникова находится ранее неизвестная исследователям картина, написанная Михаилом Лермонтовым в возрасте 23 лет - в 1837 году.

Как пишет газета Metro, недавно Александр Князев обратился к Константину Плужникову с просьбой предоставить свои записи романсов для серии компакт-дисков «Лермонтов в музыке», и в разговоре Константин упомянул, что у него дома есть картина Лермонтова.

Экспертиза пока что не проводилась, но если предположение верно, то это – пятнадцатая известная живописная работа поэта. Напомним, все 14 подлинников на данный момент находятся в Пушкинском доме, а копии в исполнении художника Бориса Семенова украшают различные лермонтовские музеи.

Князев не сомневается в том, что подпись на обратной стороне холста принадлежит Лермонтову. По его словам, картина ни в каких источниках не упоминается, и если эксперты подтвердят подлинность, то ей самое место в Пушкинском доме. Автор находки назвал ее «У водопада».