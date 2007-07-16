Найден подросток, пропавший в лесу неделю назад

Алексей Мазуров обнаружен живым и невредимым в 30 километрах от райцентра.

Напомним, поиски парня, который отправился в лес за черникой, велись с 8 июля. Все эти дни милиционеры, спасатели и лесники прочесывали лесные массивы.

Накануне вечером в милицию поступило сообщение от жителя деревни Повчин о том, что неподалеку в лесу им замечен подросток. При выезде на место подтвердилось, что это Алексей Мазуров из Житковичей.

У него не обнаружено телесных повреждений, состояние здоровья опасений не вызывает. Все эти дни подросток питался лесными ягодами. Милиционеры доставили его в Житковичи и передали матери под расписку.

