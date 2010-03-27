Награждение победителей 10-го ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года города Минска-2009»

Увеличилось и количество номинаций – теперь их 16. Лидерами стали самые рентабельные, честные по отношению к сотрудникам, ответственные в подходе к охране труда.
Увидеть имена победителей смогут все горожане на районных Досках почета.
Александр Калиновский, заместитель председателя Комитета экономики, начальник управления предпринимателя:
Количество участников растет. Предприятия, которые участвуют в конкурсе, очень трепетно относятся к тому, чтобы получить награду. Ведь это открывает путь к республиканскому конкурсу.
Игорь Русакевич, победитель в номинации «Лучший экспортер»:
Мы специально цели не ставили, чтобы победить в конкурсе. Тот труд, который мы делали, привел к такому результату.