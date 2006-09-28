Награды самым достойным

Сегодня в правительстве от имени главы государства вручали награды лучшим людям страны. В их числе - представители промышленности, строительной отрасли, творческой интеллигенции. В числе награжденных - медики, военнослужащие, деятели культуры и преподаватели. Из 35 самых достойных, 18 сотрудников МТЗ. Тракторозаводцы назвали такое внимание властей своим <звездным часом>. На церемонии было отмечено, что благодаря труду тех, кто сегодня получил государственные награды, экономика Беларуси стремительно развивается. Это очередной раз доказывает, что второстепенных профессий не бывает.