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Награда за задержание

08 октября 2007 17:30
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За поимку лихача на дороге - награда в денежном эквиваленте и грамота от министра внутренних дел.

Сегодня в УВД Миноблисполкома чествовали двух предпринимателей, которые в конце июля задержали преступника. Тогда на 23-ем километре автодороги "Заславль-Колодищи" произошла крупная авария. В результате которой погибли двое молодых людей, а троих госпитализировали.

Причина трагического ДТП - выезд на встречную полосу одного из любителей экстремальных манёвров. Этот водитель даже и не заметил, как машины за его спиной превратились в груды металла за считанные секунды. Случайные очевидцы, догнали нарушителя и вернули на место происшествия.

# общество

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