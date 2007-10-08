Награда за задержание

За поимку лихача на дороге - награда в денежном эквиваленте и грамота от министра внутренних дел.

Сегодня в УВД Миноблисполкома чествовали двух предпринимателей, которые в конце июля задержали преступника. Тогда на 23-ем километре автодороги "Заславль-Колодищи" произошла крупная авария. В результате которой погибли двое молодых людей, а троих госпитализировали.

Причина трагического ДТП - выезд на встречную полосу одного из любителей экстремальных манёвров. Этот водитель даже и не заметил, как машины за его спиной превратились в груды металла за считанные секунды. Случайные очевидцы, догнали нарушителя и вернули на место происшествия.

