Награда за добросовестную работу

59 белорусских медиков в преддверии профессионального праздника, который они отметят в ближайшее воскресенье, получили знак отличника здравоохранения.

Еще 132 награждены почетными грамотами Совета Республики, Министерства здравоохранения и Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения. "Это исключительно старательные и высокопрофессиональные специалисты", - подчеркнул на церемонии награждения министр здравоохранения Республики Беларусь Василий Жарко. Всего в Беларуси работает более 40 тысяч медиков.

"Мне очень приятно, что я оказалась в таком месте. Моя администрация представила меня к награждению. Старалась всю жизнь, работала честно, добросовестно, чтобы принести пользу людям. И вот мой труд оценили", - сказала Ирина Дубина, заведующая клинико-диагностической лабораторией Республиканского клинического госпиталя инвалидов ВОВ.

"В целом в отрасли работают все добросовестные, квалифицированные специалисты, которые отдают частичку своего здоровья и сердца ради охраны здоровья граждан", - ответил Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь

Тем временем, с 1 сентября в Беларуси повышается оплата труда молодых врачей и фармацевтов, которые работают в госорганизациях здравоохранения, финансируемых из бюджета. Соответствующий указ подписал накануне глава государства.

Доплата в 15% коснётся тех молодых медиков, которые в период обучения получали поощрения спецфондов Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, и принятым на работу по направлению.

Кроме того, молодым медикам, работающим в госорганизациях здравоохранения, после прохождения стажировки будут ежемесячно доплачивать одну тарифную ставку 1-го разряда. Такие доплаты будут производиться в течение двух лет с момента заключения с молодым специалистом трудового договора. При этом доплаты распространяются на всех врачей и провизоров, получивших направление на работу в госорганизации после получения высшего образования. Как за счет средств бюджета, так и за счет других источников.