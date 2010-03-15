Награда нашла героя: участнику освобождения Беларуси - жителю Польши - вручили юбилейную медаль

Разыскать Фёдора Гределя помогли этнические белорусы, проживающие в Подлясском воеводстве. Ветеран активно участвовал в партизанском движении, на его счету не один уничтоженный немецкий эшелон.

Он ушёл в партизанский отряд 16-летним юношей. Сейчас участнику освобождения Беларуси, польскому ветерану Фёдору Гределю уже 85. Но опалённые войной годы юности он с волнением вспоминает до сих пор. С такими же, как он, мальчишками в районе Беловежской пущи они пускали под откос вражеские эшелоны. Во время одного из таких заданий Фёдор Янович попал в окружение и был тяжело ранен.

Фёдор Гредель, ветеран войны (Польша):

Пришёл немец и говорит: «Бандит!».Тогда я встал, думаю — и так, и так помирать. Я встал на ноги и давай убегать.

Молодому партизану повезло — его не стали преследовать. Враги просто не поверили, что раненому удастся выжить. А через день в лесу Фёдора Гределя без сознания обнаружили свои. Юношу вернули к жизни санитарки партизанского отряда. После войны на родине в Польше о ветеране долгое время не вспоминали. Он получал лишь юбилейные советские награды. И только в 2001 году бывшему партизану вручили крест и звание.

Ирена Гредель, невестка ветерана:

В 2001 году моему тестю присвоили звание подпоручика Войска польского. Мы ездили на торжество в Белосток, и там ему вручили это свидетельство.

Белорусскую награду Фёдор Янович никак не ожидал. Но получать её вдвойне приятно. Ведь вся семья Гредель — это этнические белорусы.

Ирена Гредель, невестка ветерана:

Эта медаль к 65-летию освобождения республики. И мы очень рады за нашего отца. Это заслуженная награда за всю ту боль и лишения, которые он перенёс в годы войны

Татьяна Николаёнок, консул Республики Беларусь в Белостоке:

Калі мы даведаліся, што тут у вёсцы Дубіны, у Падлясскім ваяводстве, пражывае ветэран Вялікай Айчыннай вайны Фёдар Янавіч Грэдэль, адразу было прынята рашэнне аб узнагароджанні яго юбілейным медалём «65 год вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў».

Белорусская награда в доме Фёдора Яновича займёт самое почётное место. Впервые за послевоенные годы, признаётся ветеран, у него появились слёзы на глазах.

Юбилейной медалью к 65-летию освобождения Беларуси только в Подлясском воеводстве Польши уже награждено 86 ветеранов. Но на этом поисковая работа не остановится. Главная задача — чтобы не один участник освободительного движения не остался без внимания.