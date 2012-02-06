Надзор за законностью должен стать основным направлением работы Генпрокуратуры Беларуси

Такое поручение дал президент Александр Лукашенко, встречаясь с генеральным прокурором страны Александром Конюком.

По итогам ушедшего года отмечено сокращение тяжких и особо тяжких преступлений. Оптимизирована структура прокуратуры, а кадровый состав приведен в соответствие с началом работы Следственного Комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поручил также активизировать работу по борьбе с коррупцией.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы договариваемся о том, что Ваша работа будет способствовать тому, что мы на уровне президента проведем в Прокуратуре совещание, рассмотрим все принципиальные вопросы, связанные с работой Прокуратуры.

Я хотел бы в ряду тех вопросов, которые Вы хотели бы сегодня обсудить, услышать Вашу точку зрения о формировании Следственного Комитета, то есть ход формирования Следственного Комитета. Мы договаривались о том, что Следственный Комитет – это дитя МВД, Прокуратуры, Комитета государственного контроля, других правоохранительных органов. И, прежде всего, Вы должны контролировать ситуацию с созданием Следственного Комитета. Об этом говорили с Вами при назначении.

Год прошел. Буквально несколькими штрихами: какова тенденция в сфере правоохранения, какова ситуация с преступностью в нашей стране.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Времени достаточно, чтобы сделать какие-то определенные выводы. Я обязан доложить Вам о тех поручениях, которые были даны при назначении. Для меня было приоритетным участие в создании Следственного Комитета. Я полагаю, что с задачей мы совместно справились.