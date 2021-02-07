«Надо попробовать себя». На лыжной гонке «За единую Беларусь!» определился победитель на дистанции 2,5 км

Новости Беларуси. Лыжная гонка «За единую Беларусь!» собрала 7 февраля неравнодушных к судьбе своей страны наших соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт вышли несколько десятков участников.

Первые комплекты наград были разыграны на дистанции в 2,5 километра среди мужчин. После команда «на старт» прозвучала и для женской половины гонки. Погода не располагала к олимпийским рекордам. Впрочем, за ними участники и не гнались. Главное не победа, а участие. К финишу пришли все. «Хотим распри забыть». Участники лыжной гонки «За единую Беларусь!» поделились своими впечатлениями

Приехал, смотрю, участники молодцы все. Думаю: ну, надо попробовать себя. Ну вот как-то получилось так, стартанули вместе с молодежью, а потом как-то по дистанции немножко оторвался. И вот на финиш пришел первый.