Над Крымом был поднят российский флаг

Утром 24 июля крымские казаки установили два флага - российский и Андреевский - над горой Илияс-Кая, стоящей у трассы Севастополь-Ялта.

Знамена - площадью в 50 квадратных метров каждое - были установлены на том же самом месте, где в июне альпинисты спецотряда «Альфа» вывесили огромный флаг Украины. Украинский флаг накануне казацкой акции куда-то пропал. Причем казаки утверждают, что не имеют никакого отношения к исчезновению флага-«конкурента».

При этом организаторы установки российских символов утверждают, что сразу после их акции «у украинских спецслужб начался зуд».

«Из СБУ уже позвонили севастопольскому атаману Анатолию Марете, угрожали уголовным делом за оскорбление национального символа - украинского флага, висевшего раньше на Илияс-Кае, и требовали снять российский триколор», - рассказал член Совета казаков Крыма, атаман Бахчисарайского казачьего куреня Сергей Юрченко.

По его словам, в СБУ еще готовы смириться с появлением Андреевского флага, но установку российского триколора сочли провокацией.

Юрченко также сказал, что реакция СБУ вынудила казаков выставить круглосуточный казачий наряд у российских флагов. Они готовы оказать сопротивление любым людям, кто попытается их убрать. Более того, казаки уже заявили, что в случае необходимости для защиты флагов могут вызвать подмогу, сообщает Lenta.ru.