Над коллекцией «Забота» работали 4 поколения женщин! Белоруска рассказала, как создала уникальную одежду

На 35-м республиканском фестиваль-конкурсе моды и фото «Мельница моды-2026», который прошел в Минске, определили победителей. В номинации «Лучшая коллекция одежды для подростков» победу одержала студентка Витебского государственного технологического университета Ангелина Коршак с коллекцией «Забота».

Ангелина Коршак, студентка факультета дизайна Витебского государственного технологического университета:

Это забота о нашей истории, это забота о нашей большой-большой вековой истории тружениц, которые ткали, вышивали, вязали. Когда-то бабушки заботились о нас, и хотелось передать вот эту заботу через одежду.

Коллекцию создавала из уже готовых материалов. Некоторые были также довязаны мной, довышиты. Они реставрировались. Это старые панно. Одно датируется 1950 годом. Это вышитые салфетки, подузорники, это части, которыми раньше закрывали открытые части внизу кровати. Также использовалась тема апсайклинга. Я брала старые вещи, к примеру, брала старую мужскую рубашку, стегала ее, добавляла какие-то элементы кружева, получался новый модный бомбер. Также это было с джинсами. Коллекция собрана по кусочкам. И я очень гордо всегда говорю, что коллекцией занимались четыре поколения женщин.