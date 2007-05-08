Над белорусской столицей взмыл Победный стяг

Традиционно накануне 9 мая в Минске поднято Знамя Победы.

Это точная копия легендарного полотнища, водружённого над рейхстагом в 1945 году. Победный стяг закрепили на высоте около 180 метров на телекоммуникационной вышке в центре города.

Тем временем в Витебске сегодня возле обелиска-памятника жертвам фашизма собрались ветераны, представители местной власти и молодёжных организаций, а также родственники погибших. Они почтили память воинов, павших при освобождении города. Пришедшие со скорбью в сердце вспоминали отважных партизан, подпольщиков и мужественных тружеников тыла, которые не дожили до великой победы.

В Беларуси бережно и уважительно относятся к мемориальным комплексам на местах боевых сражений и тысячам памятников в городах и селах. К празднику Победы все братские могилы приводят в порядок.

О Второй мировой в Могилёвской области напоминает многое. В черте одного только областного центра около тридцати обелисков и братских могил. Практически на всех из них уборочные работы уже завершены. Кроме того, на ряде объектов накануне Дня победы проведена кардинальная реконструкция. Завершена реконструкция Советской площади, сообщил заместитель директора "Унитарного коммунального предприятия" г. Могилёва Владимир Шашалевич. Кстати, она переименована в площадь Славы. Там на 9 мая пройдут основные события. Большие работы ведутся на Буйничском поле. Этот объект не только известен в республике но и за ее пределами.

Мемориальный комплекс на проспекте Шмидта в Могилёве - один из самых крупных в городе. В годы войны здесь был концлагерь. На этом месте похоронены несколько сотен советских воинов. За порядком здесь следят круглый год.

Не обделены вниманием и небольшие захоронения. Буквально в двухстах метрах от обелиска советских воинов - братская могила немецких солдат. 7 лет назад германская сторона обратилась с инициативой о создании здесь памятного знака. Могилёвские власти спросили совета у ветеранов. Возражений не последовало. Здесь похоронены простые солдаты, которые и воевали-то по принуждению. Тем более в Германии наши кладбища чтятся и отношение к ним хорошее. Убирается немецкое кладбище с той же тщательностью, что и могилы советских солдат. В годы войны погибшие были врагами, но сейчас - мирное время. Время примирения.

Тем временем, в Эстонии суд отказался принять жалобу ветеранов в связи с переносом "Бронзового солдата". По заявлению пресс-службы, члены ветеранской организации не имеют права напрямую обращаться в административный суд республики. В свою очередь фронтовики, служившие в Советской армии, не намерены принимать участие в сегодняшних торжествах и будут отмечать День победы 9 мая. Напомним, в Эстонии окончание войны празднуют на европейский манер - 8 мая и называют Днем памяти жертв павших.