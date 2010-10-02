Нацпарк «Беловежская пуща» закупил пять американских электромобилей 

Они куплены руководством Национального парка «Беловежская пуща» для внутрихозяйственных нужд заповедника и уже проходят процедуру таможенного оформления на границе под Брестом.

Николай Бамбиза, директор Национального парка «Беловежская пуща»:

Теперь для того, чтобы, например, доставить угощения беловежского Деда Мороза для гостей в его резиденцию, нам не придется гонять туда и обратно транспорт с двигателем внутреннего сгорания. Небольшие электромобили, способные везти груз до семисот килограммов, работают от аккумуляторных батарей, которых хватает на восемь часов работы. «Выдохлось» электрическое «топливо» – не беда, батарею можно подзарядить от обычной электросети в 220 вольт.

Опробуют электрокары и при обслуживании туристов. Особенно могут они пригодиться для развлекательных поездок детей. Такой электрический «силач» способен тянуть за собой сразу несколько тележек с ребятней, пишет «Р ».