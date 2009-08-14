Национальный праздник Пакистана омрачён боевыми действиями

14 августа страна отмечает День Независимости. В этот день в 1947 году страна перестала быть колонией Великобритании.

Однако торжественные мероприятия с участием первых лиц государства омрачены открытой войной, которую ведут против пакистанских властей талибы из приграничных с Афганистаном провинций. Разрешению этой проблемы была посвящена и праздничная речь премьер-министра страны Юсуфа Резы Гилани.

С национальным праздником – Днем Независимости Президента Пакистана и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. Глава нашего государства выразил уверенность, что всестороннее белорусско-пакистанское сотрудничество будет и дальше укрепляться.