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Национальный праздник отмечают в Литве

16 февраля 2010 09:19
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16 февраля 1918 года в Вильнюсе народное представительство – Совет Литвы – провозгласило восстановление самостоятельного государства.

Беларусь и эту прибалтийскую республику связывают 17 лет дипломатических отношений. Сегодня Литва – важный экономический партнер Беларуси. В прошлом году взаимный товарооборот превысил полмиллиарда долларов. В Беларуси работает более 300 предприятий с участием литовского капитала. А в Литве около 200 – с привлечением белорусского. В прошлом году приток литовских инвестиций в нашу экономику увеличился более чем вдвое.

С Днем восстановления Литовского государства Президента Литвы Далю Грибаускайте поздравил Александр Лукашенко. Глава нашего государства отметил, что Беларусь выступает за развитие отношений двух стран на принципах партнерства и взаимопонимания. Это позволит максимально реализовать потенциал политических, экономических и культурных связей Беларуси и Литвы.

# общество # Лукашенко

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