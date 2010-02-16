Национальный праздник отмечают в Литве

16 февраля 1918 года в Вильнюсе народное представительство – Совет Литвы – провозгласило восстановление самостоятельного государства.

Беларусь и эту прибалтийскую республику связывают 17 лет дипломатических отношений. Сегодня Литва – важный экономический партнер Беларуси. В прошлом году взаимный товарооборот превысил полмиллиарда долларов. В Беларуси работает более 300 предприятий с участием литовского капитала. А в Литве около 200 – с привлечением белорусского. В прошлом году приток литовских инвестиций в нашу экономику увеличился более чем вдвое.

С Днем восстановления Литовского государства Президента Литвы Далю Грибаускайте поздравил Александр Лукашенко. Глава нашего государства отметил, что Беларусь выступает за развитие отношений двух стран на принципах партнерства и взаимопонимания. Это позволит максимально реализовать потенциал политических, экономических и культурных связей Беларуси и Литвы.