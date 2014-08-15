Новости Беларуси. Национальный образовательный портал создан в Беларуси. Его разработали для учителей, учащихся и их родителей на уровнях дошкольных, средних и специальных учебных заведений. Портал обеспечит единое окно доступа к различным образовательным ресурсам, которые будут постоянно обновляться.

Планируется организовывать онлайн-семинары, консультации специалистов, олимпиады и турниры. Педагоги получат свободный доступ к учебным материалам, электронным средствам обучения, дополнительным образовательным услугам, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.