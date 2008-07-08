Национальный исторический архив Беларуси проводит юбилейные мероприятия

Напомним, 5 июля учреждение отметило 70-летие со дня основания.

Сегодня здесь пройдет научно-практическая конференция, на которой специалисты расскажут о становлении архивного дела в Беларуси с 14 по 20 век и обсудят состояние, проблемы и перспективы Национального фонда республики.

Отметим, в архиве хранятся все сохранившиеся документы до 1917 года. Самые древние – подлинные пергаментные грамоты 14-17 веков. Фонд интересен не только историкам, но и обычным людям. А потому здесь давно решили – самые популярные документы пройдут компьютерное сканирование и у них начнется новая жизнь.

