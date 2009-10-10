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Национальный День вина отмечают в Молдове

10 октября 2009 18:16
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По этому случаю свою продукцию представили 40 винодельческих компаний страны, а также многочисленные гости.В торжественном открытии Дня участвовал и премьер-министр Молдовы Владимир Филат. Столь пышное празднование неудивительно. Ведь одним из национальных символов и основных экспортных товаров республики традиционно считается виноград. Несмотря на сложную ситуацию, вызванную мировым кризисом, в отрасли виноделия Молдовы отмечены хорошие результаты: на её долю приходится четверть от общего объёма ВВП страны.
# общество

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