Национальный банк вводит в обращение еще одну памятную монету

Столичные нумизматы смогут пополнить свои коллекции экземпляром под названием «Белавежская пушча. 600 год запаведнаму рэжыму».

Как сообщили в управлении информации Нацбанка, монеты изготовлены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан» в двух вариантах исполнения: серебряном и медно-никелевом. Тираж серебряной 8000 штук, медно-никелевой - 5000.

Напомним, первые памятные монеты Республики Беларусь были выпущены в 1996 году. За 13 лет Нацбанком подготовлены более 120 подобных серий. Общий тираж памятных монет составил около полутора миллионов экземпляров, сообщает агентство «Минск-Новости».