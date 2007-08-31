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Национальный архив сменил адрес

31 августа 2007 11:09
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Национальный архив окончательно переехал в здание Национальной библиотеки. Здесь его хранилища занимают четыре этажа. Открыт читальный зал для исследователей, который смогут посетить как белорусы, так и зарубежные гости. Помещения оснащены современным оборудованием. Два книжных сканера позволяют ускорить оцифровку архивных документов. В Национальном архиве документы периода с 1917 года и до настоящего времени. Сейчас архив пополняется новыми сведениями из республиканских учреждений.
# общество

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