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Национальный архив Беларуси возобновил работу

03 сентября 2007 08:51
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Современный читальный зал Национального архива Беларуси 3 сентября начинает работать для посетителей. В конце минувшей недели архив торжественно открылся в новом здании Национальной библиотеки Беларуси. Для хранения около 1 миллиона экземпляров документов в новых помещениях созданы оптимальные условия - работают системы поддержания температурного режима, влажности, кондиционирования воздуха, пылеудаления и пожаротушения. Всего же для хранения документов в библиотеке выделено 6 этажей. Напомним, в мае нынешнего года Национальный архив Беларуси отметил свое 80-летие.
# общество

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