Национальный архив Беларуси возобновил работу

Современный читальный зал Национального архива Беларуси 3 сентября начинает работать для посетителей. В конце минувшей недели архив торжественно открылся в новом здании Национальной библиотеки Беларуси. Для хранения около 1 миллиона экземпляров документов в новых помещениях созданы оптимальные условия - работают системы поддержания температурного режима, влажности, кондиционирования воздуха, пылеудаления и пожаротушения. Всего же для хранения документов в библиотеке выделено 6 этажей. Напомним, в мае нынешнего года Национальный архив Беларуси отметил свое 80-летие.