Прямой эфир

Национальные меньшинства Беларуси к 65-летию Великой Победы посадят аллею

07 апреля 2010 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Так на территории музея народной архитектуры и быта под Минском высадку сделают по тематическим «разделам местности».

Каждому региону республики будут соответствовать определенные виды саженцев. Например, для Полесья – широколиственные деревья, для Поозерья – хвойные. Акция пройдет в середине мая и охватит не только столицу, но и другие регионы страны.

Михаил Рыбаков, пресс-секретарь аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей:
– Опыт прошлого года показал, что это интересное, полезное мероприятие. Сейчас мы ищем возможность либо продолжить эту аллею и посадить деревья. Если нет – у нас есть альтернативная идея, и мы планируем провести благоустройство, т.е. посадку цветов, разбивку клумб возле домов, которые сделаны на территории музея.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
07 апреля 2010 06:39

У православных – один из самых великих праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы

07 апреля 2010 06:38

Республиканская акция «Молодежь выбирает здоровье» стартует 7 апреля в Беларуси

07 апреля 2010 06:14

Белорусский авиапарк пополнит еще один «Боинг»