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Национальные компании будут штрафовать за продажу товаров белорусам через зарубежные сайты

25 октября 2010 10:59
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Такие нормы прописаны в проекте закона. Документ имеет экономическую направленность, он уже внесен на рассмотрение правительства Беларуси, после чего будет отправлен в парламент. Нарушителей правил использования интернет-ресурсов в национальном сегменте, а это и физлица, и индивидуальные предприниматели, ждет административная ответственность. В то же время проект закона не запрещает белорусским компаниям использовать зарубежные интернет-ресурсы для продажи товаров или предоставления услуг гражданам других государств.
# общество # Интернет

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