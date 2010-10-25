Национальные компании будут штрафовать за продажу товаров белорусам через зарубежные сайты

Такие нормы прописаны в проекте закона. Документ имеет экономическую направленность, он уже внесен на рассмотрение правительства Беларуси, после чего будет отправлен в парламент. Нарушителей правил использования интернет-ресурсов в национальном сегменте, а это и физлица, и индивидуальные предприниматели, ждет административная ответственность. В то же время проект закона не запрещает белорусским компаниям использовать зарубежные интернет-ресурсы для продажи товаров или предоставления услуг гражданам других государств.