Национальную принадлежность British Airways поставили под сомнение

Авиакомпания British Airways (ВА), в конце 2009 года договорившаяся о слиянии с испанским перевозчиком Iberia, была вынуждена доказывать свою принадлежность Великобритании.

Авиакомпания делала это для того, чтобы ее акции смогли по-прежнему включаться в индекс ста крупнейших британских компаний FTSE 100.

Объединение ВА и Iberia должно завершиться к концу 2010 года. В результате слияния будет образован один из крупнейших перевозчиков Европы. Новая компания получит название International Consolidated Airlines Group SA и в связи с более выгодным режимом налогообложения будет зарегистрирована в Испании.

Согласно правилам FTSE, компания, зарегистрированная за пределами Великобритании, не может быть включена в список «голубых фишек» страны. Однако комитет FTSE International принял во внимание, что штаб-квартира объединенного перевозчика будет расположена на территории Великобритании, а 56 % новой корпорации получат акционеры ВА. Кроме того, самолеты International Consolidated Airlines Group SA продолжат летать под британским и испанским брендами.

Переговоры о слиянии ВА и Iberia вели с 2007 года. Благодаря объединению ежегодная экономия перевозчиков составит 400 миллионов евро, пишет Lenta.ru.