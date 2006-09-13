Национальной библиотеке все возрасты покорны

Теперь тишину, царящую в стенах алмазного кристалла, периодически нарушает детский смех. Для маленьких посетителей библиотеки созданы условия, не хуже, а может в чём-то даже и лучше, чем для взрослых. Читать можно лёжа, сидя и даже стоя на голове.

Конструктор "Лего", "Домик Барби", трансформируемая мебель. Лёгким движением маленьких ручек детская комната превращается... в игровую. Идеальный порядок нарушается ровно за минуту, а методисты уже привыкли.

Теперь родители могут быть спокойны - них появилось больше времени на посещение библиотеки. И ещё неизвестно, кто захочет здесь остаться подольше. Обычно в детской комнате не бывает больше пяти-шести посетителей, но для экскурсии сделали исключение. Если родители этих малышей ещё не были в Национальной библиотеке, то теперь, вероятно, станут её постоянными посетителями, хотя бы потому, что дети имеют твёрдое намерение возвращаться сюда и не один раз.

И всё же в библиотеке принято читать. И книги здесь водятся в детской комнате. Правда, лучшие бестселлеры здесь - знаменитые сказки и книжки-раскраски.

Возможно, посещение Национальной библиотеки станет для детей доброй привычкой. И из детской комнаты они постепенно перейдут в читальные залы.