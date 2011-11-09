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  • Национальная музыкальная премия. Карачевский: Каждый понимает, что получить награду на таком проекте очень почетно, это останется на всю жизнь

Национальная музыкальная премия. Карачевский: Каждый понимает, что получить награду на таком проекте очень почетно, это останется на всю жизнь

09 ноября 2011 18:53
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Более 200 заявок уже получил творческий штаб Национальной музыкальной премии в области эстрадного искусства. Конкурс такого масштаба проходит в Беларуси впервые, его прародителем стала ежегодная Музыкальная премия СТВ.

Творческую инициативу поддержало Министерство культуры Беларуси, и в этом году телевизионная музыкальная премия получила статус национальной.

Победители будут названы в 16 номинациях: от «Лучшей песни» до «Лучшего музыкального критика». Плюс 5 специальных призов. Победителей определит экспертная комиссия. В некоторых номинациях лучшего определит зритель с помощью интерактивного голосования. Вручение Национальной музыкальной премии в области эстрадного искусства состоится в декабре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Карачевский, первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь:
Появился интерес к этому проекту, и те люди, которые занимаются вопросами эстрады, шоу-бизнеса, артисты, как-то немножко взбудоражены, активизировались и немножко заинтригованы. Каждый понимает, что получить награду на таком проекте очень почетно, потому что это останется на всю жизнь.

Анатолий Чепиков, генеральный директор радиостанции:
Отборочная комиссия в жарких спорах, потому что очень много заявок. Битва нешуточная, надеюсь, что мы выберем достойных. Очень много «Открытий года», очень много талантов, которые претендуют на «Авторский дебют года».

# общество # Национальная музыкальная премия - 2013

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