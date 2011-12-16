Национальная компания Беларуси поздравила миллионного пассажира за год

Новости Беларуси, Минск. Миллионным пассажиром стала минчанка, которая сегодня утром отправилась в Берлин.

Этот рейс Наталья Литвинова запомнит надолго. Покупая билет в Берлин, она и подумать не могла, что станет первой миллионной пассажиркой за год в истории национальной авиакомпании.

Наталья Литвинова:

Я не ожидала, конечно. Я давно ждала эту поездку. У меня было такое предчувствие, когда я увидела толпу людей и какое-то напряжение в воздухе. Неужели сегодня буду я? Ожидание было, и оно меня не обмануло.

Ещё пять лет назад через Беларусь летало только 4 иностранные авиакомпании, а сейчас — около 20. Помимо географии пассажиров расширяется и география полётов. В этом году появились маршруты в Астану, Хельсинки и Ганновер. Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами национальной компании, растёт.

Вадим Мельник, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

В следующем году мы будем встречать миллионного пассажира в сентябре. Потом — где-то в июне. А потом может и двухмиллионнного встретим, и далее.

Через национальный аэропорт проходит 1,5 миллиона пассажиров в год. А пять лет назад их было всего 400 тысяч. Получается, что за пятилетку пассажиропоток увеличился больше чем в три раза. Ещё одна приятная новость. В следующем году национальный авиапарк пополниться новой высококлассной техникой.

Анатолий Гусаров, генеральный директор национальной авиакомпании:

Мы несколько дней назад подписали контракты на приобретение в сентябре и октябре этого года двух новых самолётов «Эмбраер 175». Это будут новые самолёты бразильского производства прямо с завода-изготовителя.

К 2014 году на посадку в национальном аэропорту будут заходить сразу два самолёта. Строительство второй взлетно-посадочной полосы планируется с привлечением китайских инвестиций. Здание аэропорта станет выше на несколько этажей. Кроме того, к 2014-му построят транзитный терминал. С его открытием пассажиропоток увеличится в сотни раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.