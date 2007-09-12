Национальная библиотека республики готовится к юбилею

85 день рождения интеллектуальная сокровищница отметит с особым размахом. Накануне здесь открылась выставка "Национальная библиотека Беларуси в мировом информационном пространстве". Экспозиция насчитывает более 300 книг, электронных изданий и фотографий.

Запланированы и другие мероприятия, в числе которых заседание круглого стола. В нем примут участие представители библиотек Беларуси, а также ближнего и дальнего зарубежья. Отметим, что сегодня Национальная библиотека - это почти 8,5 миллионов экземпляров книжного фонда и более 70 тысяч пользователей.

