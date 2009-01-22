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Национальная Академия Наук Беларуси отмечает 80-летие

22 января 2009 17:55
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Победить в сложных условиях и выйти из финансового кризиса более сильными – экономике поможет наука. В таком мнении сегодня сходятся лучшие умы мира.

Поздравить своих коллег с 80-летием НАН Беларуси в Минске собрались ученые более 20-ти стран мира. Специально для гостей, здесь, в Академии наук организована выставка белорусских разработок. Но, стоит сказать, что большинство из них и не нуждается в представлениях. О них и так знают за рубежом. Так, чехи, к примеру, отмечают наши лазерные разработки, а представителей Черногории заинтересовали новинки в области  питания.

В ряду многочисленных встреч, гости приняли участие и в Международной научно-практической конференции по вкладу науки в инновационное развитие общества. Лейтмотив встречи: высокие технологии – это опора экономики в непростых условиях. Среди белорусских побед ученые называют саму модель экономики страны. К тому же наука и государство сегодня тесно сотрудничают, работая  на единый результат.

# общество

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