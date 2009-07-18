Начитавшись Достоевского, студентка зарубила двух старушек

«Я хотела понять: тварь я дрожащая, или право имею», — сказала юная жительница Новосибирска на допросе.

Новосибирская милиция забила тревогу еще в конце июня. Родные приехали навестить старушку, а нашли труп с разбитой головой. Кому могла помешать пенсионерка? Преступник даже не обчистил квартиру (пропало всего несколько тысяч российских рублей).

Через несколько дней – снова убийство. Снова старушка, снова в том же доме, и снова точно такой же почерк: размозжена голова, и все ценности на месте.

Оказалось, что расправлялась с бабушками юная студентка медицинской академии, обладательница серебряной медали в школе. Можно было бы поверить, что это большая ошибка, если б задержанная не описывала без запинки свои убийственные похождения. Пенсионерки, хорошо знакомые с симпатичной молодой соседкой, смело открывали ей дверь и безбоязненно поворачивались спиной. Работала преступница, как и литературный персонаж, топором.

Подследственная призналась, что убивала не из-за денег. Милиция подтверждает: у старушек были накопления, совсем немаленькие, и не сильно припрятанные, а студентка взяла буквально мелочь. Как в первый раз, так и во второй.

Зачем же с топором набрасывалась на несчастных? — Она сказала: «Хотела проверить, тварь я дрожащая, или право имею», — цитирует слова задержанной офицер милиции. – Говорит, что никак не могла прочувствовать, что право имеет, и поэтому уже планировала третье убийство, пишет «Комсомольская правда».