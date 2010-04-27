Начинающих аграриев в Могилевской области обучает компьютер

В этой профессии, конечно, без полевой практики не обойтись, но и виртуальная теория лишней не будет.

Здесь тренажеры-симуляторы посевных машин представлены, можно сказать, в разрезе. Например, на стенде – самые важные узлы посевного агрегата зерновых культур и пульт управления ими. Чтобы механизатор не только заучил, в каком порядке ему нужно нажимать кнопки на компьютере, но и сразу же видел, что при этом происходит.

На симуляторе представлен пульт управления посевным агрегатом. Специалисты уже ввели все необходимые параметры. Норму засева, вид культуры. Остается нажать только одну кнопку и процесс пошел.

На стенде можно смоделировать любую аварийную ситуацию. И тут же ее исправить. Механизатор, управляющий техникой стоимостью в десятки, а то и сотни тысяч евро должен быть готов ко всему. Именно это и подтолкнуло на создание подобных тренажеров. Специалисты центра, выезжая в хозяйства региона, убедились, что далеко не везде возможности современной техники используются с максимальной отдачей.

Игорь Ладик, заведующий кабинетом информационных технологий учебного центра повышения квалификации кадров, консультирования и аграрных реформ Могилевского облсельхозпрода:

– Были случаи, когда не зная полных возможностей системы, просто устанавливались не корректные настройки, когда система не работает. Сеялка простаивает, или агрегат простаивает. Дилеры выезжают на место. Безусловно, хозяйства оплачивали и услуги дилеров, и простой техники.



Василий Астахов, заместитель директора учебного центра повышения квалификации кадров, консультирования и аграрной реформы Могилёвского облсельхозпрода:

– Все они здесь не просто изучают стенды, но и отрабатывают настройки машин с использованием компьютера на стенде. И они выходят уже подготовленными для работы с новыми агрегатами.

Василий и Геннадий Казак недавно прошли подготовку в Горецком центре. Отец и сын уже не первый год в поле работают вместе. И если сначала весь процесс обучения шёл от отца к сыну, то с появлением в сельхозмашинах компьютеров обучающий вектор в семье «белорусских Казаков» сместился на 180 градусов.

С такой техникой, говорят в центре, теперь и слова «тракторист» и «механизатор» уже не звучат. Выпускников здесь с недавнего времени «агронавтами» называют. В переводе – агронавигатор-технолог. Горецкий центр пока единственный в Беларуси, где есть такие тренажеры. В этом году здесь попробуют создать ещё один симулятор, на котором даже зимой можно будет учиться перепахивать поле. Аналогов такого устройства в мире пока нет.

Вячеслав Комисаров, Виталий Алексеенко, телекомпания СТВ, Могилев.