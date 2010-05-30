Начиная с понедельника, нерасторопные чиновники ответят по всей строгости

Администрация Президента Беларуси начинает масштабный мониторинг работы местной власти с гражданами. Начиная с понедельника, во всех регионах страны изучат ситуацию в наиболее чувствительных для населения сферах — ЖЭСах, поликлиниках, исполкомах, магазинах.

Какой эпитет подобрать к отношениям между обычными гражданами, назовем их так, и местной властью? Чаще всего эти чувства остаются безответными. Такому положению дел решили объявить бой. Начиная с 31 мая. Наверняка некоторое руководители ЖЭСов, сельсоветов, поликлиник и так далее, подумают, «понедельник — день тяжелый» уж точно оправдает свое название. Ведь с завтрашнего дня стартует масштабный мониторинг по вопросам дел житейских. Но мы накануне решили отправиться в свой, журналистский рейд.

Первая остановка на пути следования – поликлиника, отправились мы в 24-ю. Ее, пожалуй, знает каждый минский водитель. Ведь именно здешние врачи решают – будет шофер держаться за баранку или нет. Наверняка любой, кто хоть раз проходил здесь водительский медосмотр знает, выстоять огромную очередь – полбеды. В эту очередь надо сначала попасть. Здесь за дело берется своеобразная медицинская бюрократия.

Для Лизы этот водительский документ — первый. Собирается сдавать на права. Но девушка уже убедилась в правдивости поговорки о бумажке и букашке.

Лиза Цухло:

Лучше не спрашивайте: много прошла кабинетов, печатей много, много раз возвращалась в один и тот же кабинет, меня перенаправляли…

Сколько раз за 20 лет Евгений Антонович возвращался в один и тот же ЖЭС, с одной и той же просьбой — отремонтировать подъезд, уже не пересчитаешь. Точно так же как и количество безответных писем давно потеряло счет. По калькуляции пенсионера на так называемое «техническое обслуживание» только он один за эти годы внес 2 миллиона рублей. А со всего подъезда уже накопилась сумма примерно в 70 миллионов. Зато в самом ЖЭСе нынче ремонт.

Евгений Людчик, пенсионер:

Они как делают мне одолжение, когда я к ним обращаюсь. Я уже в квартире все стараюсь делать сам, потому что это бесполезно.

Валентина Малютина:

Мы увидели — тут снимают ограду, спортивные сооружения. Мы обрадовались — обновлять площадку будут. А потом выяснилось, что стройка будет. И началось....

С тех пор детская площадка сала местом недетских баталий между местными жителями и коммерческими стройфирмами. Под прикрытием плана уплотнения застройки в этом месте должно появиться элитное жилье. Хотя, нормы этого же уплотнения уже превышены в два раза. Поэтому, обитатели спального района не спят и жить в тесноте и обиде не собираются. А переписка со всеми возможными инстанциями продолжается уже 6 лет.

Валентина Малютина:

Мы ставим вопросы — нам не отвечают, дают формализованные отписки, куда бы мы не обратились. Такое впечатление, что пишут все по одному трафарету.

Еще одно больное место в этой отрасли – сельсоветы. Мы приехали в поселок Ждановичи в субботу. Почему именно сюда? Потому что до столицы рукой подать и большинство местных жителей работают именно в Минске. Домой возвращаются, как правило, примерно в шесть-семь вечера. Естественно, что в это время никаких насущных проблем в сельсовете уже не решишь. А суббота здесь — выходной.

На территории этого сельсовета 15 населенных пунктов. Ни одного местного жителя в исполкоме мы не увидели. Прием граждан по субботам не ведется. Зато встретили местного начальника. В свой собственный выходной, видимо, готовится к тяжелому дню — понедельнику. Раз гора не идет к Магомету, значит, Магомет идет к горе. К местным жителям мы отправились вместе с сотрудником сельисполкома. Встреча лицом к лицу дала ответы на все житейские вопросы.

Борис Иванович в своем доме живет практически всю жизнь. А крыши над головой в прямом смысле слова со дня на день может не стать. В сельисполком за материальной помощью обращался не раз. Говорит, и сам бы отремонтировал. А в ответ тишина.

Жильцы другого дома за прогнозом погоды следят чаще других. Каждый дождь превращает дом в Ноев ковчег. Виной всему — дорога. Количеству фотографий этой местной знаменитости позавидовала бы любая эстрадная звезда. Мария Павловна каждый потоп фотографирует, снимки отправляет в исполком. Ответов уже и не ждет.

Мария Смольская, местная жительница:

Мы живем здесь уже лет 15-20, постоянно стоит вода. Постоянно обращаемся, и никто не реагирует.

Впрочем, таких житейских проблем по пальцам не пересчитать. А местные жители уже потеряли надежду на помощь.

На одном из региональных интернет-форумов целая ветка посвящена Ждановичскому сельсовету. По посещению эта страница бьет, пожалуй, все местные рекорды. Прочитано почти 6 тысяч раз. Вопросы здесь обсуждаются самые разные. Вот кто-то ищет трактор обработать свой участок — видимо, от местных властей помощи не дождались.

Впрочем, на здравоохранении, ЖКХ и работе местных властей — «проблемный» список не заканчивается. Рабочие группы проведут мониторинг еще и в сферах торговли, социальной защиты и жилищного строительства. Рейды по всей республике начнутся уже завтра.

А на этой неделе Ольга Макей и Алексей Мартиненок побывали по обе стороны одного окна.