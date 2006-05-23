Начинается жаркая пора. Вступительные экзамены

25 мая во всех школах Беларуси прозвучат "последние звонки" для учащихся 9-х и 11-х классов. В нынешнем году аттестаты о базовом образовании впервые получат 790 двенадцатиклассников. Эти ребята стали первыми, кто получил образование в рамках реформируемой школы.

Напомним, что по программам двенадцатилетки первоклассники начали заниматься в 1998 году. Тогда же стартовал эксперимент по апробации новых учебных программ в пятых классах двадцати школ республики. Для школьников <последний звонок> означает начало долгожданных каникул. Однако, для выпускников начинается самый напряженный и ответственный этап - экзамены и вступительные испытания в ПТУ, ссузы и вузы.

Выпускные экзамены за курс базовой и средней школы начнутся в Беларуси с 27 мая. В этот день школьники напишут изложение по русскому или белорусскому языку (по выбору). Как и в минувшем учебном году, девятиклассники будут сдавать четыре экзамена - диктанты по белорусскому и русскому языкам, математику письменно и устный экзамен по истории Беларуси. Испытания продлятся до 5 июня. Одиннадцатиклассники сдадут три экзамена, два из которых обязательные (белорусский или русский язык и математика). Выпускники напишут также изложение. Экзамен по математике, по решению руководства школы, состоится 30 мая или 3 июня. Третий экзамен учащиеся выбирают сами, однако сдавать его они будут устно. В нынешнем учебном году для выпускников средней школы также введен экзамен по выбору по предмету "Физическая культура". Он включает как теорию, так и практику.



Наша справка:

В БГУ начала работу студенческая <горячая> линия. Она создана для своевременного реагирования на конкретные факты, квалифицированное решение вопросов и предложений студентов по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и других аспектов жизнедеятельности вуза. Создание подобных <горячих> линий для студентов было рекомендовано ректоратам всех вузов, но в некоторых из них каналы обратной связи работали и раньше. Номер телефона 209-54-16.

Кроме того, в период вступительной кампании в каждом вузе появились <горячие> линии для абитуриентов. В Министерстве образования Беларуси такая линия работает с 15 мая по 31 августа. Номер Телефона 200-84-70.