Начинается сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Беларуси

Процесс продлится до 29 октября включительно. Претенденту в кандидаты нужно собрать 100 тысяч автографов граждан.

Члены инициативных групп обязаны предъявлять удостоверение, выданное избирательной комиссией. А по требованию – и удостоверение личности. В подписных листах должны быть указаны сведения о человеке, который выдвигается в кандидаты на президентский пост. Дату и подпись на бумаге избиратель должен проставить своей рукой. К слову, пикеты инициативных групп могут проходить везде, где не запрещено местными исполкомами.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

– При сборе подписей можно говорить все о своем потенциальном кандидате, можно рассказывать его биографию, показывать его фото, показывать распечатанные биографические сведения. Но запрещается раздавать агитационные материалы – это единственное требование. Расхваливать своего кандидата можно на все лады.