Начинается регистрация земельных участков в садоводческих товариществах

Правоустанавливающие документы дачники должны получить до 8 октября текущего года. Сегодня вступил в силу 50-й указ Главы государства, согласно которому впервые определен правовой статус садоводческих товариществ. Отныне они освобождаются от предоставления государственной статотчетности, а в самих дачных домах можно будет постоянно проживать и официально регистрироваться.



В первый день регистрации дачных участков в Минском областном агентстве по регистрации и земельному кадастру очередей не наблюдается. Система электронной очереди: зарегистрировался, получил талончик, через некоторое время по громкой связи пригласили в кабинет.



В Минском районе сегодня порядка 3 сотен садовых товариществ. По мнению специалистов, большая часть дачников свои участки уже зарегистрировала. Остальным предстоит документально решить земельный вопрос в ближайшее время — в противном случае участок могут даже изъять.



Оформление документов не займет более 7 дней. В идеале к началу октября у каждого участка будет хозяин, а деятельность каждого садового товарищества будет упорядочена буквой закона.