Начинается регистрация читателей Национальной библиотеки

Обслуживать посетителей начнут с середины июня. Регистрация проводится заранее, чтобы избежать очередей в первые дни работы.Старые читательские билеты будут недействительны. Их обладателям придется регистрироваться заново. Это связано с тем, что в библиотеке установлено новое, более современное компьютерное оборудование. Читательские билеты старого образца заменят пластиковой картой со встроенным чипом, содержащим специальный штрих-код для технологического обслуживания пользователей и контроля доступа в помещения.

Читателем библиотеки может стать любой человек, достигший 16 лет и имеющий паспорт.