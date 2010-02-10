Начался судебный процесс между Виктором Калиной и музыкальными пиратами

Путь к гипермаркету для него оказался музыкальной дорожкой с фальшивыми нотами.

Но в рейтинге популярности этот музотдел у белорусского шансонье сразу оказался на последних позициях. Виктор Калина тогда долго присматривался и таки рассмотрел на стендах — не клубничку, а липу.

Но сейчас детальные поиски успехом не увенчались. Пиратских дисков, которые совсем недавно едва не продали самому же исполнителю, на полках уже не оказалось. Но Виктор Калина настаивает: контрафактный результат на записях был буквально налицо.

В компании, которая как раз и занимается производством и продажей легальных дисков, уже и не пытаются подсчитывать, насколько глубоко они тонут, когда пираты оказываются на волне. Ведь если исполнитель сотрудничает с одной и той же фирмой, продажа таких теневых болванок для них тоже удар по репутации.

Правда, в этот раз Виктор Калина свои переживания описал не в песне, а в заявлении в суд. По его словам, на тех самых темных дисках растиражировали не только самые свежие треки, но и альбомы, права на которые принадлежат даже не ему, а российской компании.

Виктор Калина:

Фишка не в деньгах. Я просто устал бороться с «пираткой» и конкретным воровством. Чтобы знали, что за это существует ответственность и что за это нужно отвечать.

Но прецедент едва не утих на первом же куплете. Сначала представитель ответчика опоздал на заседание, потом едва успел убежать от нас. Правда, в конце концов, они все же оказались на одной скамье, но в разных юридических тональностях.

Позиция Виктора Калины — тысяча базовых величин за каждый незаконно растиражированный и проданный трек, плюс компенсация морального ущерба. Представитель ответчика требования выслушал молча и попросил отсрочить заседание. Судья объявил двухнедельный перерыв, заметив при этом, что и на следующем слушании вердикт едва ли будет оглашен.