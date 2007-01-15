Начался осенне-зимний призыв в Вооруженные силы

15 января в республике начинается отправка молодого пополнения в Вооруженные Силы, пограничные и внутренние войска, другие воинские формирования. Осенне-зимний призыв продлится до 30 января. Всего планируется отправить в войска около 10 тысяч человек. С 1 октября комиссии вели работу, принимали решения о призыве, предоставлении отсрочки, зачислении в запас, освобождении от службы. С 15 ноября по 29 декабря представители воинских частей проводили изучение призывного контингента в военных комиссариатах. Торжественные ритуалы приведения новобранцев к присяге пройдут в частях и подразделениях 11 февраля.