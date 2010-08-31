Начался набор волонтеров, которые будут обслуживать чемпионат мира по хоккею в 2014 году

«Минск-Арена» готовится к чемпионату 2014 года. Уже даже начался набор волонтёров, которые будут обслуживать мировое первенство. А в декабре своеобразной «генеральной репетицией» станет молодежный чемпионат мира. В стране не только строят ледовые площадки, но и растят будущих чемпионов.

По льду он ходит с рождения. Максим начинал с фигуриста, сейчас играет за «Юность-95». Игрок перспективный. На товарищеском матче в Гродно забил последний и решающий гол в этом сезоне. Теперь его команда готовится скрестить клюшки в открытом первенстве республики. Поэтому хоккеисты тренируется по четыре часа в день. Для молодого спортсмена это несложно, ведь в планах победить на чемпионате мира.

Сергей Вальков, отец:

Популяризация идет на высоком уровне, строительство катков. В этом году взяли основательно за детский хоккей. А это важно, чтобы не покупать, а растить своих талантливых ребят. Очень много усилий со стороны Президента. Я считаю, очень большая работа происходит.

Белорусских хоккеистов Салея и братьев Костицыных сейчас знает весь мир. В Канаде нашего Михаила Грабовского даже называют «золотым игроком». Чтобы не потерять лавры, в стране принялии новую концепцию по развитию хоккея. В ближайшие четыре года детей в нем станет в два раза больше, а качество игры будут совершенствовать за счет новой системы подготовки.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Сейчас создается координационный совет, который будет разрабатывать некие проекты учебных планов, рекомендации по разработке тестов, которые мы будем применять для того, чтобы определить уровень подготовленности уровень юных хоккеистов.

Ставка на молодежь должна оправдать себя уже скоро. Именно это поколение, обученное в новых условиях, будет основой сборной. И станет в один ряд с чехами, шведами и канадцами на чемпионате мира, который пройдет в Минске в 2014 году. К этому событию в стране готова центральная ледовая площадка — «Минск-Арена». Сейчас закладывают фундамент второй — в Чижовке.

Чемпионат мира по хоккею будут обслуживать около тысячи волонтеров. Набор добровольных помощников уже начался. Английскому и работе с оргкомитетом их будут обучать на протяжении года. А «генеральной репетицией» станет молодежный чемпионат мира уже в этом декабре. А пока главная площадка будущих хоккейных баталий готовятся сдать экзамен не менее яркому событию. Через месяц здесь пройдет детское «Евровидение-2010».